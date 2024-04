Mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer Welche neuen Wege der Verkehr rund um Traben-Tarbach gehen soll

Weniger CO 2 -Ausstoß, weniger Individualverkehr: Das ist das große Ziel, das sich auch die Verbandsgemeinde (VG) Traben-Trarbach gesetzt hat. Ein Mobilitätsentwicklungskonzept zeigt auf, wo es aktuell auf Straßen, Wegen und Plätzen Probleme gibt und wie sie gelöst werden könnten. An dieser Strategie will sich die VG nun orientieren, und es soll als Leitbild ebenso für die Ortsgemeinden dienen.