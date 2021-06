Verkehr: Autofahrer mit Richtung Hunsrück müssen Umwege in Kauf nehmen : Nur über Umwege in den Hunsrück

Nur über Umwege in den Hunsrück

Verkehr: Autofahrer mit Richtung Hunsrück müssen Umwege in Kauf nehmen

Landesbetrieb Mobilität sperrt ab Montag die Straße zwischen Mülheim und Monzelfeld sperren.

Autofahrer werden zwischen Mosel und Hunsrück ab Montag Umwege in Kauf nehmen müssen. Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn muss die L 158 zwischen Mülheim und Monzelfeld voll gesperrt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in Trier mit.