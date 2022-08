Verkehr : Fehlt ein Schild? Wo Autos in Morbach häufiger gegen die Einbahnstraße fahren

Zwar steht in Morbach gegenüber der Einmündung vom Unteren Markt in die Bahnhofstraße ein Schild „Einbahnstraße“. Doch ist für Autofahrer offenbar nicht eindeutig zu erkennen, dass man nicht nach rechts abbiegen darf. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach Am Unteren Markt in Morbach biegen Fahrzeuge gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung in die Bahnhofstraße ein. Das beobachten Gewerbetreibende vor Ort immer wieder.