Straßenverkehr : Neue Verkehrshelfer für das Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich

Insgesamt 26 Verkehrshelferinnen und -helfer wurden in der achten Jahrgangsstufe des Wittlicher PWG ausgebildet. Foto: Sebastian Steinbach

Wittlich (red) Das Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich hat in der achten Jahrgangsstufe insgesamt 26 Verkehrshelferinnen und -helfer ausgebildet. Ein wichtiges Einsatzgebiet ist der Fußgängerüberweg in der Koblenzer Straße.

