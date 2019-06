Verkehr : Verkehr: Geschäftsleute beschweren sich

Dunkle Wolken über dem Verkehr in Bernkastel-Kues: Nicht nur die Sperrung des Burgbergtunnels, sondern auch Baumaßnahmen in der Ortschaft machen den Autofahrern zu schaffen. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Baustellen und schwierige Zufahrten sorgen in Bernkastel-Kues für Verdruss. Geschäftsleute melden sich beim TV und erläutern ihre Probleme.

Die Verkehrssituation wird auf lange Sicht in Bernkastel-Kues schwierig bleiben. Die Sperrung des Burgbergtunnels, Straßenbaumaßnahmen im Hunsrück und die Sanierung der Cusanusstraße im nächsten Jahr, die drei Jahre dauern wird, werden für langfristige Umleitungen und möglicherweise Staus sorgen (der TV berichtete am 24. Mai).

Patrick Nau, Inhaber des Restaurants auf der Burg Landshut, hat sich beim Volksfreund gemeldet und seinem Ärger Luft gemacht. Das Restaurant ist derzeit nur auf Umwegen zu erreichen. Nau: „Das ist ein immenser Einschnitt in unser Geschäft. Wir haben einen Umsatz-Verlust von 40 Prozent im vergangenen Jahr zu verzeichnen und haben ganz viele ungehaltene Gäste, die verärgert sind und sich veräppelt vorkommen. Diesen Ärger kriegen wir als Mitarbeiter ab.“ Der Ärger, über den Nau spricht, ist die schlechte Erreichbarkeit des Restaurants und eine aus seiner Sicht nicht ausreichende Beschilderung. Der normale Weg dorthin würde über den Burgbergtunnel führen. Aber der ist geschlossen, Deshalb müssen die Gäste einen Umweg in Kauf nehmen. Aber nicht nur das: „Wir haben seit 2017 geöffnet, und es gibt immer noch keine ausreichende Beschilderung,“ ergänzt Nau. Die Zufahrt sei derzeit nur durch die Altstadt von Bernkastel möglich.

Nau kann nicht nachvollziehen, warum der Verkehr während der Sperrung nicht wieder durch die Altstadt fließen kann. „Bis 1998 gab es keinen Tunnel. Da ist doch der gesamte Verkehr durch die Stadt gefahren, auch alle, die in den Hunsrück mussten,“ sagt Nau.

Auch die Sperrung der Cusanus­straße im nächsten Jahr sei problematisch: „Ich glaube, die Stadt weiß noch gar nicht, was da auf sie zukommt. Ich kenne jetzt schon einige Hunsrücker, die wegen der aktuellen Sperrung nach Morbach zum Einkaufen fahren. Wenn dann erst der Hochmoselübergang aufgemacht wird, fahren die gar nicht mehr über Bernkastel-Kues. Dann bleibt deren Kaufkraft in Wittlich oder in Morbach.“