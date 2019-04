In der kommenden Woche, von Montag, 6. Mai, bis Samstag, 11. Mai, wird in Bernkastel-Kues, Stadtteil Bernkastel, die Hauptverkehrsstraße „Gestade“ im Teilbereich zwischen Moselbrücke und Verbandsgemeindeverwaltung wegen eines Gebäudeabrisses gesperrt.

Eine örtliche Umleitung über den Moselparkplatz wird eingerichtet.

Der Schwerlastverkehr in Richtung Hunsrück wird in der Zeit gebeten über die L 47, die Ortslage Lieser bis zur Moselbrücke Mülheim zu fahren, um dort die Moselseite in Richtung Hunsrück zu wechseln. Die Bushaltestelle „Am Doctorbrunnen“ wird für die Zeit der Vollsperrung in den Bereich der Tourist-Information Bernkastel-Kues, Gestade 6, verlegt.