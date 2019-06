Eichenprozessionsspinner breiten sich aus : Opfer der „kleinen süßen Raupen“

Wittlich Ein Kind aus Salmtal kommt beim Spielen mit Eichenprozessionsspinnern in Kontakt. Seit Wochen leidet der Junge an den Folgen.

Raupen und Schmetterlinge gelten gemeinhin als harmlos – so haben es wohl viele Menschen in Kindertagen gelernt. Doch seit der zuvor nur in anderen Regionen Deutschlands beheimatete Eichenprozessionsspinner im Jahr 2018 in die Region Wittlich geflattert ist, haben bereits mehrere Eifeler, insbesondere Kinder, die Erfahrung gemacht, dass Schmetterlinge keinesfalls harmlos sein müssen.