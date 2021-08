TV-Serie : Das gelbe Haus von Irmenach

Christoph Niebur vor dem hinteren Bereich des Hauses. Foto: Christina Bents

Irmenach Ein ortsbildprägendes Gebäude, das rund 200 Jahre alt ist, hat Christoph Niebur in Irmenach gekauft und zu einem Ferienhaus umgebaut. Die Reaktionen waren sehr positiv.

In der Scheune wird geschwitzt. Früher, weil dort schwere Arbeiten verrichtet wurden, heute, weil sie zu einer Sauna umgebaut worden ist. Diese Idee kam Christoph Niebur mit als erste, als er das Haus in Irmenach mit seiner Frau besichtigte.

Sie haben ihren Hauptwohnsitz in Mainz aber Nieburs Frau stammt aus der Eifel. Er erzählt: „Wir wollten gerne ein Ferienhaus haben, zum Vermieten und selbst nutzen. Sehr gerne in der Eifel, aber dort haben wir nicht das Passende gefunden und so haben wir unseren Suchradius erweitert und sind schließlich in Irmenach fündig geworden.“ Beeindruckt hat die beiden, dass man dem Haus, trotz seines Zustands, angesehen hat, was für ein herrliches Herrenhaus es einmal gewesen sein muss. „Besonders das Mansard-Walm-Dach fand ich in seiner Form spannend. Wir wollten versuchen seinen Charakter wieder herauszukitzeln“, erklärt der Hausbesitzer. „Und dazu kam noch die Scheune, die jetzt mit Stahlfenstern betont wird.“

Extra TV-Serie: „Verliebt in alte Steine“ Alte Gemäuer erzählen häufig Geschichten von ihren Besitzern, wie sie gelebt und gearbeitet haben, aber auch von der Historie eines Ortes und unserer Region. In der Serie „Verliebt in alte Steine“ stellt der TV einige besondere Gebäude vor, die liebevoll restauriert wurden, und von denen manche unter Denkmalschutz stehen. Viele wurden auch mit Mitteln der Dorferneuerung gefördert, über die man sich bei der jeweiligen Kreisverwaltung informieren kann.

Gebaut hat es der Mediziner Dr. Haag als Wohnhaus für seine Familie und sich selbst. Anschließend hat es ein Metzger gekauft, von dem das Gebäude auch den Namen „Keipersch“ hat. Von ihm war eine Räucherkammer auf dem Speicher. In die Scheune hatte er einen Stall bauen lassen, wobei das Haus aber nie wirklich landwirtschaftlich genutzt worden sei, wie der Besitzer sagt. „Auf dem Speicher waren wohl auch zwei Kammern bewohnt, da wollen wir noch weiter forschen, warum das so war. Und auch den Begriff „Zehntscheune“ wollen wir noch klären, denn es wäre für uns interessant zu wissen, wer hier für was einen „Zehnten“ eingesammelt hat.“

Insgesamt kann man hier sechs Schlafzimmer auf drei Etagen einrichten, in denen bis zu 18 Personen übernachten können. „Wir machen gerne mit Freunden und ihren Familien Urlaub, und da findet man nur schwer passende Unterkünfte“, so Christoph Niebur.

Die Scheune ist zur Sauna geworden. Foto: Christina Bents

Das renovierte Esszimmer im "Keipersch" Haus in Irmenach . Foto: Christina Bents