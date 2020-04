Osann-Monzel : Vermisster 83-Jähriger wird leicht verletzt in Bach gefunden

Osann-Monzel Vermisstensuche in der Nacht: Die Polizei hat mit Rettungshunden nach einem 83-jährigen Mann in Osann-Monzel gesucht.

Osann-Monzel (red) Ein 83-jähriger Mann wurde seit Mittwoch gegen 23.25 Uhr aus einem Wohnheim in Osann-Monzel vermisst. Nach einer intensiven Suche konnte er nach fast sechs Stunden am Donnerstagmorgen gegen 5.10 Uhr in einem angrenzenden Bachlauf gefunden werden. Der Vermisste wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.