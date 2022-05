Kunst : Gott Bacchus thront nun an der Mosel - Kunstwerk von Markus Lüpertz im Deinhard‘s in Bernkastel-Kues

Gott Bacchus thront nun an der Mosel - Kunstwerk von Markus Lüpertz im Deinhard‘s in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Vor einer handverlesenen Gästegruppe präsentierte der bekannte deutsche Künstler Markus Lüpertz seine jüngste Skulptur: Ein überlebensgroßer Bacchus wird die Lobby des Wein-Begegnungszentrums Deinhard‘s in der Bernkasteler Altstadt schmücken. Inhaber Michael Willkomm hatte das Werk in Auftrag gegeben.

Vernissage am Montagabend im Begegnungszentrum Deinhard‘s in Bernkastel-Kues

Zur Vernissage am Montagabend, zu der Willkomm einen ausgesuchten Kreis an Persönlichkeiten eingeladen hatte, kam natürlich auch der Künstler persönlich. „Dieses Haus soll ein Ort der Begegnung sein. Es soll der Kunst und dem Wein dienen“, erklärt Willkomm. Und so sei auch die Kunst, die in der Lobby zu sehen ist, und ausschließlich von Markus Lüpertz stammt, als Huldigung an den Wein und vor allem an den Moselwein zu verstehen, auch wenn Lüpertz „gerne Rotwein trinkt“, wie Willkomm augenzwinkernd bemerkte.