Vernissage : Schüler laden zur Vernissage „Dasein 2020“ ein

Salmtal/Zell/Trier (red) Anlässlich der Kampagne „Gesicht zeigen – Stimme erheben“ werden im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus einige ausgewählte „Heimat2go“-Kisten der Schüler der 11er-Grundkurse in Kunst der IGS Salmtal sowie der IGS Zell präsentiert.

Die beiden Schulen, die zur Gemeinschaft der Unesco-Projektschulen in Rheinland-Pfalz gehören, setzen damit ein Zeichen für die Abschaffung von Ungleichheiten im Sinne der Global Goals.

Die Vernissage der Ausstellung mit dem Titel „Dasein 2020 – Perspektiven neu Zugewanderter in der Region Trier“ findet am Sonntag, 15. März, ab 14 Uhr im Karl-Marx-Haus in Trier statt. Die Ausstellung kann bis Mittwoch, 8. April, besichtigt werden.