Ausstellung : Kunstraum zeigt Skulpturen aus Stein und Bronze

Wittlich (red) Die Galerie Kunstraum in der Altstadt von Wittlich lädt für Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Schicht um Schicht“ ein. Die Künstlerin Maria Hill zeigt Skulpturen aus Stein und Bronze.

Hill arbeitet als freischaffende Bildhauerin in Burg/Mosel. Durch zahlreiche Ausstellungen in In- und Ausland sind ihre Skulpturen einem breiten Publikum bekannt. Christiane Stoll stellt gekratzte und geklebte Collagen aus. Stoll lebt in Bad Kreuznach und hat Gestaltung studiert, danach lange Zeit Kunst unterrichtet und ist selbst künstlerisch tätig.