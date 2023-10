Kunstausstellung Vernissage und Konzert in Morbach: Eine künstlerische Begegnung mit der Zeit

Ein Besucherandrang, mit dem wohl kaum jemand vom Verein Kunst im Gewächshaus gerechnet hat: War die vom Trierer Konzeptkünstler Laas Koehler moderierte Vernissage der Kunstausstellung am Freitagabend mit rund 60 bis 70 Neugierigen schon gut besucht, so zeigte sich am Samstag und am Sonntag, dass Kunst im ländlichen Raum ein großes Publikum hat. Mehr als 700 Besucher – deutlich mehr als in den Vorjahren – besuchten die dreitägige Veranstaltung im Gewächshaus der Morbacher Gärtnerei Berg. Am Samstagmittag besichtigt bereits eine große Anzahl an Kunstinteressierten die Ausstellung. Sie trug diesmal den Titel „chronoLogisch“ und befasste sich inhaltlich mit dem Thema Zeit. Am Abend zählte der Verein mehr als 100 Besucher beim Konzert mit The Morrison Hotel. Eine Gruppe, die drei Stunden lang Hits der amerikanischen Band The Doors spielte. Besonders bei den Liedern, die auch diejenigen kennen, die nicht zu den Hardcore-Doors-Fans gehören, wie „Riders on the storm“ kam eine Stimmung auf, die die Menschen in der Zeit zurückversetzte. Höhepunkt war eine fast 20 Minuten dauernde Version des Klassikers „Light my Fire“, der das Publikum begeisterte. „Man fühlt sich in die 70er Jahre versetzt. Das Feeling von Doors-Sänger Jim Morrison kommt rüber“, schwärmt Lothar Theisen. Er stammt aus Longkamp, ist für das Konzert jedoch extra aus Wiesbaden angereist.