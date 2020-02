Kunst : Vernissage in der Moseltherme

Traben-Trarbach (red) Die Ausstellung „Unterwasserfantasien“ der Künstlerin Heidi Bogner wird am Samstag, 8. März, ab 10 Uhr in der Moseltherme in Traben-Trarbach eröffnet. Die Werke sind bis Sonntag, 7. Juni, zu sehen.