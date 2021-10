Meinung : Warum das Zigeunerschnitzel passe ist

Mohrenköpfe, Zigeunerschnitzel, Zigeunersoße, Toast Hawai, Pizza Hawai, Königsberger Klopse, Russische Eier: Alle diese Leckereien habe ich bereits gegessen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob ihre Bezeichnungen vielleicht rassistisch sein könnten.

Als ich in den 70er und 80er Jahren aufwuchs, waren diese Diskussionen überhaupt kein Thema. Also verwendeten wir die Begriffe ohne nachzudenken.

Erst in den 2000er Jahren wurde das anders. Ein Umdenken setzte ein. Denn Sprache ist mächtig. Sprache ist ein scharfes Schwert. Tatsächlich. Wissenschaftler erforschten, wie Sprache das Denken beeinflusst und die Art und Weise wie wir die Welt wahrnehmen. Wörter können beeinflussen, wie wir über etwas reden und wie wir etwas beurteilen. Beispiele hierfür sind Flüchtlinge, Islam, Terrorismus. Automatisch werden Bilder, Erinnerungen und Emotionen geweckt. Framing heißt das in der Fachsprache. Konsequenterweise beflügeln gewisse Wörter latenten oder vorhandenen Rassismus und befördern Diskriminierung, auch wenn das vielleicht gar nicht die Absicht des Sprechers ist. Damit sind wir wieder beim Zigeunerschnitzel angelangt. Es stimmt, alte Gewohnheiten sitzen tief und sind schwer loszuwerden. Aber ich verwende seit einer gefühlten Ewigkeit statt des Wortes Mohrenköpfe das Wort Schokoküsse. Die Umstellung ist mir nicht besonders schwergefallen. Dennoch reflektiere ich immer wieder gewisse Begriffe und Bezeichnungen, um nicht in alte Denkmuster zu verfallen. Eine Tatsache, die Menschen, geboren in den 2000er Jahren wahrscheinlich leichter fällt als denen aus 60er und 70ern. Darum: Seid kreativ und sprachsensibel. Denkt über alternative Speisenamen nach. Es wird Euch bestimmt etwas Originelles einfallen.