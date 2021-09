Meinung : Schnappt ihn!

rm._verona_kerl_redaktion_redakteurin (morgen roland) ORT: Trier *** PERSONEN: Kerl Verona *** TV-Redakteurin Verona Kerl. TV-Foto: Roland Morgen *** Foto: TV/Roland Morgen

Wer macht so was? Wer zerschneidet Reben – genauer gesagt Rebbögen und Ziehhölzer in einem Weinberg? Wer hat so einen Hass auf Mensch und Natur, dass er Spaß an Zerstörung empfindet? Oder steckt einfach nur Übermut und Langeweile dahinter?

Egal, welche Motivation dieser Mensch hat, ihm gehört das Handwerk gelegt. Und zwar schnell. Beschädigt werden stets die untere Reihe entlang des Wegs und die obere Reihe am Wald, woraus zu schließen ist, dass der Täter schnell und stiekum zuschlägt. Damit endlich eine Festnahme gelingen kann, müssen Spaziergänger und Ürziger Bürger, die den Weg entlang der Parzelle Redder oberm Pläckertspfad gehen, Augen und Ohren offenhalten. Vielleicht intensiver als es bislang der Fall gewesen ist. Denn zu lange schon fahndet die Polizei nach dem Täter. Oder sind es am Ende vielleicht mehrere?