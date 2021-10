Meinung : Entscheidet schneller!

Gut Ding will gut Weile haben, heißt es im Volksmund. Manchmal jedoch verweilen die Dinge viel zu lange an einer Stelle. Besonders bei Behörden. Ob Verordnungen dadurch besser werden, wage ich persönlich zu bezweifeln.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch versprach Anfang Oktober, man wolle zeitnah Regelungen insbesondere zur Praktikabilität von Kontrollen des 2Gplus-Modells erarbeiten, die den genauen Veranstaltungsrahmen festlegen. Damit sollten Organisatoren von Advents- und Weihnachtsmärkten Planungssicherheit erhalten. Die 27. Corona-Bekämpfungsverordnung tritt nun am 7. November in Kraft, der Bernkastel-Kueser Weihnachtsmarkt beginnt am 19. November. Zeitnah ist das nicht. Weihnachtsmärkte müssen geplant und organisiert werden. Das funktioniert nicht einfach so im Handumdrehen. Doch das Ministerium mutet den Veranstaltern zu, bis zur letzten Minute flexibel zu sein. Wären es die Landesbehörden doch nur einmal selbst! Zaudern und zögern hilft Veranstaltern in diesen schwierigen Zeiten nicht weiter.