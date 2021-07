Meinung : Gelassen bleiben!

Foto: TV/Roland Morgen

Extreme sind nie gut. Weder in politischen Ansichten, noch beim Wetter. Aktuell können die Winzer ein Lied davon singen, was es heißt, wenn es zu lange zu viel regnet. Sie arbeiten von morgens früh bis abends spät in ihren Wingerten, spritzen in den Regenpausen gegen Pilzbefall und schneiden das Laub zurück, das buchstäblich in den Himmel wächst.