Meinung : Peinlich. Peinlich. Peinlich.

Mosel Selten habe ich in einem Fernsehbeitrag eines öffentlich-rechtlichen Senders so viele F-Wörter gehört wie in dem von Satiriker Jan Böhmermann. Seine erste deutsche Weinbeschimpfung im ZDF Magazin Royale ist an Niveaulosigkeit kaum zu überbieten.

Peinlich. Wer die Kunstform Satire mag, sich gerne an verbalen Spitzen und cleveren Seitenschlägen ergötzt, musste sich fragen, ob er die falsche Taste auf der Fernbedienung gedrückt hatte. Beispiel gefällig? „Wein, der Hitler unter den Getränken. Nein, Wein ist schlimmer als Hitler, der war wenigstens Vegetarier.“ Gelächter wird eingeblendet. Echt jetzt? Könnte man als Fernsehzuschauer spontan auf diesen Beitrag reagieren, wäre eins dieser Würge-Emojis der sozialen Medien der einzig richtige Kommentar dazu.

Unterhalb der Gürtelinie geht es weiter. Man fragt sich allen Ernstes, auf welchem Trip die ZDF-Redaktion bei diesem Beitrag war. Begriffe wie Fotzen-Suff-Wein, Wix-Wein, verkacktes Fick-Getränk, widerliches Stinkgesöff und Sprüche wie Wein ist eine dumme Sau sind weder originell noch witzig.

Wie tief sind ein Satiriker und das öffentlich-rechtliche Fernsehen gefallen, wenn sie glauben, mit ausufernder Fäkalsprache nach Einschaltquoten angeln zu müssen?

Abgesehen von der Sprache, fällt die journalistische Recherche, mit der das Magazin wirbt, ebenfalls äußerst mager aus. Wer hat jemals tote Frösche im Weinberg gesehen?

Wer aus dem Rechercheteam will herausgefunden haben, dass gefilterter Wein nach nichts mehr schmeckt und dem deshalb Winzer mit künstlichem Geschmack nachhelfen? Unbedarfte Zuschauer glauben das vielleicht sogar.

Was für ein unsägliches Geplapper. Was für ein Gefasel. Wer glaubt, Satire müsse aggressiv und primitiv sein, um auf sich aufmerksam zu machen, hat das Wesen dieser Kunstform nicht kapiert. Peinlich für das ZDF, peinlich für das Magazin Royale, peinlich für Jan Böhmermann.