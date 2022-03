Meinung : Die wahre Lehre aus der Pandemie

Ich weiß noch genau, was ich vor exakt zwei Jahren getan habe, als der erste Lockdown drohte. Ich kochte Kaffee und teilte Kuchen aus. Es war ein Freitag und mein Sohn feierte seinen 18. Geburtstag mit seinen Großeltern.

Eine Woche später wollte er gemeinsam mit einem Kumpel viele Freunde in ein Sportlerheim einladen. Doch dazu kam es nicht mehr. Am 16. März wurde der erste Lockdown beschlossen, am 22. März trat er in Kraft. Demnächst wird mein Sohn 20 Jahre alt. Seinen 18. Geburtstag hat er bis heute nicht nachfeiern können.