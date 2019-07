Information : Versammlung für Anlieger

Bernkastel-Kues In diesem Jahr soll noch mit dem Ausbau der Triniusstraße in Kues begonnen werden. Es geht um den Teilbereich von der Saarallee bis zum Moselparkplatz. Die Stadt Bernkastel-Kues möchte dazu in einer Anliegerversammlung über die Planungen informieren.

