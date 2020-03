Partei : Grüne wählen Kandidat für VG-Bürgermeister

Thalfang (red) Der Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen-Bernkastel-Wittlich lädt für Dienstag, 10. März, zur Wahlversammlung zur Aufstellung eines hauptamtlichen Bürgermeisterkandidaten für die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf ein.

Die Versammlung findet ab 19 Uhr in Raulands Landgasthof, Hauptstraße 17, in Thalfang statt. Interessierte Bürger können an der Veranstaltung teilnehmen.