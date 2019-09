Polizei : Verstärkung für die Polizei

Morbach/Hahn Staatsminister Roger Lewentz ernennt gemeinsam mit dem Direktor der Hochschule der Polizei, Friedel Durben, Absolventen des 16. Bachelorstudiengangs Polizeidienst zu Polizeikommissaren. Das Ganze geschieht in einer Feierstunde am Montag, 30. September, in der Baldenauhalle in Morbach.

Gleichzeitig wird den Studierenden der akademische Grad „Bachelor of Arts (B.A.)“ verliehen. Außerdem ernennt Minister Lewentz im Rahmen der Feier Absolventen des Masterstudiengangs Polizeimanagement zum Polizei- beziehungsweise Kriminalrat.Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt durch das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz.