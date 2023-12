Eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte Mit Windeln und Milchflasche: Lämmchen Zaha wird in einem Architekturbüro großgezogen (Fotos)

Hetzerath · Die Geschichte beginnt tragisch: Ein soeben geborenes Tier ist dem Tod näher als dem Leben. Durch einen Zufall wird es gerettet und hüpft nun putzmunter – mit Windeln – tagsüber in einem Architekturbüro in Hetzerath herum. Was Lämmchen Zaha sonst noch so macht und wie es mit ihm weitergeht.

22.12.2023 , 07:27 Uhr

Verstoßenes Lämmchen findet neue Familie in Hetzerath 13 Bilder

Von Monika Traut-Bonato

Was macht man kurz vor Weihnachten mit einem neugeborenen Lamm, das von der Mutter nicht angenommen wird? Das mehr als nur Pflege braucht, um zu überleben? Besonders dann, wenn lange und anstrengende Arbeitstage in einem Architekturbüro nicht viel Spielraum lassen? Das fragten sich die Hetzerather Architektin Gisela Hoffmann-Becker und ihre Bauzeichnerin Cindy Schätter, die nebenbei noch stolze Besitzerin von über 60 Schwarzkopfschafen ist. Hier geht es zur Bilderstrecke: Verstoßenes Lämmchen findet neue Familie in Hetzerath