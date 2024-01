Politiker klagen über Bürokratie Extra-Parkplatz für Grundschüler? Diese teils kuriosen Vorschriften fordern die Morbacher Verwaltung

Warum benötigt eine Kommune einen zusätzlichen Autostellplatz, wenn sie an ihrer Grundschule einen Container für einen weiteren Klassenraum aufstellen will? Eine Frage, die derzeit die Morbacher Kommunalpolitiker umtreibt. Denn an der Morbacher Grundschule ist aufgrund der steigenden Schülerzahlen zusätzlich Platz für eine weitere Klasse erforderlich. Da dies laut Bürgermeister Andreas Hackethal (CDU) angesichts der Schülerprognosen nur für eine begrenzte Zeit nötig sein wird, soll es keinen Anbau geben. Stattdessen wird übergangsweise ein Container vor der Grundschule aufgestellt.