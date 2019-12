Feiertage : Verwaltungsbüros geschlossen

Wittlich Die Büros der VG Wittlich-Land und der Verbandsgemeindewerke Wittlich-Land sind am Freitag, 27. Dezember, ganztägig geschlossen. Das Standesamt Wittlich-Land ist an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in dringenden Fällen telefonisch unter der Telefonnummer 06571/107222 zu erreichen.