Nutzen nicht groß genug : Bernkastel-Wittlich verzichtet auf eine Bewerbung als Corona-Modellkommune

Bernkastel-Wittlich Der Kreis Bernkastel-Wittlich verzichtet darauf, sich als Modellregion zu bewerben. Das sind die Gründe:

Deutschlandweit vorne in Sachen Inzidenz, aber keine Modellkommune: Nach aktuellem Stand liegt der Landkreis Bernkastel-Wittlich mit einer Inzidenz von 19,6 bundesweit an der Spitze.

Hierzu verständigten sich die Beteiligten auf verschiedene Bausteine. Der wesentlichste davon ist der des Testens. So soll durch ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen der Kommunen kurzfristig ein deutlich umfangreicheres und flächendeckenderes Schnelltestangebot geschaffen werden, das über den aktuell noch zentralörtlichen Ansatz hinausgeht. Auch das Testen an Wochenenden soll dabei besonders in den Blick genommen werden, um die Freizeit der Kreisbevölkerung sicherer zu gestalten und den Gastronomen im Landkreis zu ermöglichen, ihre Außengastronomie wirtschaftlich zu betreiben. Hinzu kommen in nächster Zeit noch die Testungen in den Betrieben und den Verwaltungen. Mit dem Fortschreiben der Schnellteststrategie auf Landkreisebene werden auch die grundlegenden Voraussetzungen geschaffen, um auf mögliche Öffnungsszenarien vorbereitet zu sein.