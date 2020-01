Kostenpflichtiger Inhalt: Bestattungen : Verzögerung beim Bestattungswald in Lieser: Das lange Warten auf den Abschied

Für viele Menschen ist ein Bestattungswald eine Alternative zur Erdbestattung. Foto: klaus kimmling

Lieser/Bernkastel-Kues Die Eröffnung des Bestattungswaldes in Lieser zieht sich hin. Mittlerweile warten bereits Angehörige von Verstorbenen darauf, dass Urnen beigesetzt werden können.

Gitte M. (Name der Redaktion bekannt) aus Bernkastel-Kues will von ihrem verstorbenen Ehemann Abschied nehmen. „Als mein Mann sehr krank wurde, haben wir lange darüber gesprochen,wo er bestattet werden möchte. Er wusste damals von dem geplanten Bestattungswald in Lieser und wollte unbedingt dahin“, erzählt Gitte M. Die Gegend um Bernkastel-Kues sei schließlich seine Heimat gewesen.

„Nach unserem Gespräch war für uns klar, dass auch ich irgendwann einmal dort bestattet werden möchte. Wir haben uns dann vergangenes Jahr erkundigt und es hieß, dass der Bestattungswald bald eröffnet würde“, sagt Gitte M. „Bald“ bedeutete damals, dass es im Herbst 2019 losgehen sollte. Der bereits eröffnete Bestattungswald in Traben-Trarbach sei hingegen keine Option gewesen, denn er sei zu weit weg. „Wir haben Angehörige, die auf dem Kueser Plateau wohnen. Wir könnten uns dort zum Kaffee treffen und gemeinsam einen Spaziergang zum Bestattungswald machen. Diese Vorstellung hat meinem Mann auch Trost gespendet, als er so krank war. In Lieser bestattet zu werden, war sein letzter Wille“, sagt Gitte M. Ihr Mann starb im November 2019 und wurde eingeäschert.

Info Hintergrund zum Bestattungswald Der Bestattungswald befindet sich in einem 16 Hektar großen Waldstück mit 150 Jahre alten Eichen und Buchen. Die ersten Urnengrabstellen sind in einem drei Hektar großen Bereich geplant. An jedem der vorerst 220 Bäume stehen jeweils zwölf Plätze zur Verfügung. Die Eichen und Buchen können auch als Familienbäume vergeben vergeben. Die festgeschriebene Ruhezeit liegt bei 99 Jahren. Das preiswerteste Urnengrab unter Bäumen soll 500 bis 600 Euro kosten. Die Gemeinde Lieser wird Betreiber sein. Sie wird von der Ruheforst GmbH, unterstützt, die schon bei 64 Bestattungswäldern in ganz Deutschland als Partner auftritt.

„Nun möchte ich einen Abschluss für mich und unsere Familie finden. Das geht aber nicht, wenn die Urne noch im Krematorium wartet. Wir alle wollen unseren Frieden mit dieser fatalen Situation haben, um zur Ruhe zu kommen“, findet die Witwe. Auf die Beisetzung muss sie seit Herbst vergangenen Jahres warten. Währenddessen steht die Urne ihres Mannes noch immer im Krematorium in Hessen.

Denn der Lieserer Bestattungswald konnte seinen Betrieb nicht, wie ursprünglich geplant, im vergangenen Jahr aufnehmen. Für die Verzögerung gibt es mehrere Gründe. Einer davon: Die geplante Zuwegungsstraße verläuft über Bernkastel-Kues und das Kueser Plateau mit seinen Wohngebieten und dem Kurbetrieb.

Lesen Sie auch Bestattungswald : Streit um Zufahrt zum geplanten Bestattungswald

Das führte zu Diskussionen in der Bernkastel-Kueser Bürgerschaft, nachdem das Thema auf einer Infoveranstaltung Ende November vergangenen Jahres vorgestellt wurde.

Demnach fürchteten manche Anwohner des Kueser Plateaus, dass durch den Bestattungswald der Verkehr zunehmen würde. In einer Stadtratssitzung nahm Brigitte Walser-Lieser von der SPD das Thema auf und sagte in ihrer Haushaltsrede, durch das höhere Verkehrsaufkommen werde die Lebensqualität der Anwohner und der Kurgäste beeinträchtigt und die Auszeichnung der Stadt als heilklimatischer Kurort riskiert. Ihre Fraktion strebe eine Lösung an, dass dort nur zwei Tage in der Woche Bestattungen stattfinden sollen. Die anderen Tage gehörten den Menschen, die auf dem Plateau Erholung und Freizeitausgleich suchten.

Außerdem gibt es Diskussionsbedarf um Zahlungen wegen einer Jagdpachtminderung. Dabei geht es um einen Abschnitt der Straße, die von den Kurkliniken in Bernkastel-Kues zum Wohngebiet Kueser Plateau führt und die auf Lieserer Gemarkung liegt. Die Nutzung dieses Jagdgebietes, in dem sich auch ein Parkplatz und der Wald­erlebnispfad befinden, wirkt sich auf den Wildbestand aus, weshalb Bernkastel-Kues eine Minderung zahlen muss. Diese liegt derzeit bei 2500 Euro. Wenn aber auch der Verkehr aus Lieser zum Bestattungswald durch dieses Gebiet führe, müsse das nochmals neu verhandelt werden, erklärt der Stadtbürgermeister von Bernkastel-Kues, Wolfgang Port. Denn mit dem aus Lieser stammenden zusätzlichen Verkehr sei diese Minderung nicht mehr begründbar.

Lesen Sie auch Bestattung : Bestattungswald Lieser: Eröffnung für November geplant

Jochen Kiesgen, Bürgermeister von Lieser, versichert auf TV-Nachfrage, dass die Zuwegung nun kurzfristig mit den Verantwortlichen in Bernkastel-Kues geklärt werde. Bei ihm hätten sich bereits mehrere Betroffene gemeldet. Kiesgen: „Ich rechne damit, dass der Bestattungswald im Frühjahr eröffnet wird.“