Kommunalpolitik : VG-Ausschuss tagt in Salmtal

Salmtal Beim Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Wittlich-Land geht es bei der Sitzung am Mittwoch, 30. September, um 17 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr in Salmtal um einen Rückblick und Ausblick der lokalen Tourismusorganisationen.

