TV-Projekt : Sie blicken digital über den Tellerrand

WITTLICH Sieben Anwärter und Auszubildende der Verbandsgemeinde-Verwaltung Wittlich-Land informieren sich tagesaktuell mit dem Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ über alles, was in der Region und der Welt passiert.

Im Jahr 2018 war die Verbandsgemeindeverwaltung (VG) Wittlich-Land die erste Verwaltung, die ihre Auszubildenden für das Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ anmeldete. Im aktuellen Projektjahr ist die VG wieder am Start, diesmal mit allen sieben Auszubildenden. Die angehenden Verwaltungsangestellten nehmen komplett digital am Projekt teil, lesen den Volksfreund als ePaper, mit dem eigenen Tablet, das die Verwaltung speziell für ihre Azubis anschaffte. Und auch für 2021/22 werden die neuen Auszubildenden wieder Teil des Projekts.

Eine Motivation für die Azubis, sich intensiv mit dem Volksfreund auseinanderzusetzen ist zudem das monatliche Wissens-Quiz, in dem aktuelle Themen abgefragt werden. Anna-Lena Foegen sagt, dass „Zeitung lesen macht Azubis fit“ ein „sehr interessantes und aufschlussreiches Projekt“ ist: „Ich hatte durch das Quiz mehr Anreiz, mir auch Artikel durchzulesen, die mich nicht direkt so angesprochen haben.“ Das sieht ihr Kollege Felix Bros ähnlich: „Ich habe auf jeden Fall mehr Zeitung gelesen als vorher. Früher habe ich meistens nur den Sportteil gelesen, aber durch das Projekt habe ich auch die anderen Bereiche mehr kennengelernt.“

Dass man sich gerade in Pandemiezeiten in Verwaltungen mit diesem Thema befasst, war für Bastian Schmitz wichtig: „Ich habe in der Zeit deutlich mehr Zeitung gelesen. Am interessantesten fand ich die Berichte über die Corona-Lage.“ Und Maxine Berg hofft auf viele Nachahmer bei anderen Verwaltungen und Unternehmen: „Die Möglichkeit, die Zeitung zu lesen, um über die neusten Nachrichten der Region informiert zu werden, sprach mich sehr an. Ich kann auch anderen Verwaltungen sowie Unternehmen die Teilnahme an einem solchen Projekt für ihre Azubis nur empfehlen.“