Kommunalpolitik : VG-Rat spricht über neue Heizung an Schulen

Dreis Der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der Dreyshalle in Dreis unter anderem mit dem Investitionsprogramm „Erneuerung der Heizungsanlagen in Schulen und Turnhallen auf regenerative Energieträger“.

