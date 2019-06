Kommunales : Investitionen in Feuerwehr und Wasser

Thalfang Der Verbandsgemeinderat Thalfang bewilligt Geld für ein Gerätehaus in Horath und eine Kläranlage in Talling.

Noch vor der Konstituierung des neuen Verbandsgemeinderats hat das Thalfanger Gremium in seiner alten Besetzung kurz nach der Kommunalwahl mehrere Investitionen beschlossen. Die Wasserkammern des Zentralbehälters Thalfang müssen saniert werden, wozu Haushaltsmittel in Höhe von 450 000 Euro locker gemacht wurden. Die Vergabe dieser Bauleistungen, zu denen Rohrinstallationen, Erdarbeiten und Malerarbeiten zählen, wurde in der jüngsten Sitzung final beschlossen.

In Talling muss eine neue Kläranlage gebaut werden. Die dazu nötigen Ingenieurleistungen wurden an das Ingenieurbüro BFH in Trier vergeben. In Horath plant die Ortsgemeinde einen Neubau der Hochwaldhalle. An diese Planung will sich die Verbandsgemeinde Thalfang „anhängen“, wie der Erste Beigeordnete, Burkhard Graul, erläutert.