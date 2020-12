Sitzung : VG-Rat tagt in der Lorettahalle

Traben-Trarbach Eine Ergänzungswahl zum Ausschuss für Jugend und Soziales steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am Donnerstag, 10. Dezember , 17 Uhr, in der Lorettahalle in Traben.

