Wirtschaft : Norma wird erweitert

Hetzerath Der Norma-Markt in Hetzerath wird von 800 auf 1200 Quadratmeter erweitert. Das hat der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land in der Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen. Der Haupt- und Finanzausschuss der VG hatte empfohlen, der Einzelfortschreibung des Flächennutzungsplanes Wittlich-Land zuzustimmen.



