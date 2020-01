Tourismus : Ein Paradies für Hund und Herrchen

Thalfang Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Region rund um die Verbandsgemeinde Thalfang zur Urlaubsdestination von Hundebesitzern und ihren Vierbeinern entwickelt. Das Thema wollen die Touristiker weiter ausbauen.

Hat die Verbandsgemeinde Thalfang mit ihren Angeboten für Erholungssuchende mit Hund eine Marktlücke entdeckt? Das Thema interessiert offenbar viele potenzielle Urlauber. Denn die erste Auflage des ersten Prospekts der Thalfanger Touristinfo mit dem Titel „Wuff! Freizeit im Hun(d)srück“, der in einer Auflage von 10000 Stück erschienen ist, ist bereits so gut wie vergriffen und wird im Frühjahr 2020 aktualisiert und neu aufgelegt, sagt Daniel Thiel, Leiter der Thalfanger Touristinfo.

35 Anbieter bewerben in dem Flyer ihre Dienstleistungen, angefangen von Vermietern, die in ihren Übernachtungsbetrieben Hunde akzeptieren, über Tierheilpraxen bis hin zur Eisdiele in Birkenfeld, die spezielle Eissorten für Hunde anbietet.

Zum einen hat der Eventveranstalter Camp Canis aus Berlin Regionen für seine Abenteuerläufe für Hund und Herrchen gesucht und bei der Touristinfo Thalfang Unterstützung gefunden. Die Resonanz bei einem Crosslauf in Hilscheid 2018 mit rund 400 Teilnehmern „hat uns alle überrascht“, sagt Thiel. Im Juni 2019 sind 200 Teilnehmer zu einer Veranstaltung von Camp Canis nach Breit gekommen, im Oktober 2019 zu einer Neuauflage des Crosslaufs in Hilscheid 700. „Im Frühjahr waren schon alle Übernachtungsbetriebe ausgebucht für Oktober“, sagt Thiel.

Zum zweiten hat die Unternehmensberaterin Dagmar Pilzecker in Thalfang auf einer Fläche von 15 000 Quadratmetern im Oktober 2019 den ersten Freizeit- und Gesundheitspark Deutschlands für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner in Betrieb genommen. Dazu gehören Spiel- und Übungswiesen, ein Schwimmbad für Hunde sowie Seminar- und Schulungsräume, die beispielsweise von Hundetrainern oder Tierärzten gemietet werden können.

Weitere Angebote kommen Hundebesitzern ebenfalls entgegen. So bietet der Nationalpark Rangertouren an, bei denen die Vierbeiner willkommen sind, sagt Thiel. Und ein Futtermittelproduzent für Hunde, der in Thalfang seinen Sitz hat, verschickt die Flyer mit seinen Lieferungen und sponsert auch die inzwischen 60 Übernachtungsbetriebe in der Verbandsgemeinde, bei denen Hundebesitzern unterkommen können, mit Leckerlis.