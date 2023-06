Überraschender Brief des Innenministers Gebietsreform im Hunsrück: Land drückt plötzlich aufs Tempo

Die Kommunalreform in Rheinland-Pfalz läuft seit mehr als zehn Jahren. Für die aus Landessicht nicht mehr zukunftsfähige Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf gibt es aber noch immer keine umsetzbare Fusionsperspektive. Das Innenministerium will dies jetzt mit neuen Rahmenbedingungen ändern und noch in diesem Jahr Klarheit schaffen.

Foto: Trierischer Volksfreund/Klaus Kimmling