Berglicht Vera Höfner von der CDU leitet als neue erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf die Verwaltung, bis ein Nachfolger für den ausgeschiedenen Marc Hüllenkremer gefunden ist.

Die Wahl der Beigeordneten ist bedeutsamer als in anderen Kommunen, weil der Posten des Bürgermeisters nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden von Marc Hüllenkremer derzeit unbesetzt ist. In den vergangenen zwei Jahren hatte Graul den Bürgermeister die meiste Zeit vertreten. Künftig liegt es an Höfner, vorerst die Thalfanger Verwaltung zu leiten und die Geschicke der VG zu lenken. Sie führte bereits 2013 nach dem Rücktritt des damaligen Bürgermeisters Hans-Dieter Dellwo die Amtsgeschäfte der Verbandsgemeinde. Die 49 Jahre alte verheiratete Bankkauffrau und Mutter von drei Kindern hat bis zur Wahl eines neuen Bürgermeisters eine Freistellung bei ihrem Arbeitgeber beantragt. Als bisherige zweite Beigeordnete der VG wisse sie, was auf sie zukommt, sagt Höfner.

Der Rat hat sich in seiner konstituierenden Sitzung intensiv mit der Bürgermeisterwahl befasst. Das Land hat der VG Thalfang vorgeschlagen, einen Bürgermeister für eine verkürzte Amtszeit von fünf statt der sonst üblichen acht Jahre zu wählen. Grund dafür sei der derzeit noch nicht absehbare Zeitpunkt der Auflösung der VG Thalfang, hieß es in der Sitzungsvorlage. Dieser Empfehlung schlossen sich die politischen Gruppierungen weitgehend an. „Dann sollte in diesem Zeitraum auch was passieren“, sagte Winfried Welter von der CDU. Fünf Jahre seien eine kurze Zeit, die Kommunalreform auf die Reihe zu bekommen, wenn man bedenke, dass man seit 2009 damit am Hadern sei. „Es ist höchste Zeit, die Kommunalreform umzusetzen“, sagte Richard Pestemer von der FWG. „Fünf Jahre reichen, um Impulse zu setzen“, sagte Jochem von der SPD. Der dritte Beigeordnete Müller sieht die verkürzte Zeit jedoch kritisch. Wenn seine Fraktion wüsste, dass alles in fünf Jahren über die Bühne ginge, würde er einschlagen, sagte er.