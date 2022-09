Wasserversorgung : Wasserverbrauch in der VG Thalfang soll eingeschränkt werden

Thalfang Ab Ende kommender Woche dürfen in Thalfang keine Rasen mehr gesprengt und keine Pools mehr befüllt werden. Grund ist die Trockenheit.

In Thalfang wird die Nutzung von Trinkwasser weiter eingeschränkt. Hatte die Verwaltung bisher nur empfohlen, keine Pools zu füllen und keine Rasenflächen zu gießen, so soll dies ab Ende kommender Woche unter der Androhung von Bußgeldern verboten werden.

In einer Mail, die Werkleiter Peter Piegza an die Ortsbürgermeister und Gemeinderatsmitglieder verschickt hat und dem TV vorliegt, kündigt dieser an, dass das Befüllen von Pools, Zisternen und anderen Wasserspeichern mit Trinkwasser verboten wird. Ebenfalls untersagt wird das Bewässern von Grün- und Rasenflächen, Sträuchern und Bäumen sowie von Sportplätzen. Auf Friedhöfen darf weiterhin Wasser zum Gießen der Gräber genutzt werden. Zudem ist das Reinigen von Fahrzeugen, Gebäudefassaden, Terrassen und ähnliche Anwendungen ebenfalls nicht mehr gestattet. Auch darf für Löschübungen kein Trinkwasser mehr genutzt werden, eine Anordnung, die wohl in erster Linie die Feuerwehren betrifft. Das Verbot soll ab der kommenden Woche mit der Veröffentlichung im Thalfanger Amtsblatt in Kraft treten und zeitlich befristet sein.