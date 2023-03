Trotzdem noch weit von Deckung entfernt Mittagessen an Grundschulen wird teurer

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat beschlossen, die Elternbeiträge für das Mittagessen an den Grundschulen in der VG anzuheben. Ein Essen kostet damit künftig 3,75 statt 3,125 Euro. Das ergibt monatlich 60 Euro für Kinder, die an vier Tagen und 75 Euro für Kinder, die an fünf Tagen in der Woche mit essen. Bislang zahlten die Eltern 62,50 Euro monatlich fürs Mittagessen von Montag bis Freitag. Die Erhöhung gilt ab dem 1. September.