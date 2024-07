Wahl der Beigeordneten Im neuen Traben-Trarbacher VG-Rat knallt es gleich zu Beginn so richtig

Die drei Parteien mit den meisten Wählerstimmen dürfen die Beigeordneten stellen: So war es bislang Usus im Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach. Und so ist es Usus in vielen Räten. Wäre es demnach gegangen, hätten die CDU (42,2 Prozent der Stimmen, 14 Sitze), die SPD (25,8 Prozent, acht Sitze) und die Freien Wähler (15,8 Prozent, fünf Sitze) die Kandidaten gestellt.