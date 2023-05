1200 Hektar bieten Potenzial Wo drehen sich rund um Traben-Trarbach künftig Windräder?

Bisher dreht sich kein einziges Windrad in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Das soll sich ändern. Aktuell läuft die Beteiligung der Gemeinden am neuen Flächennutzungsplan, der die potenziellen Windkraft-Areale ausweist. Da die Ampelparteien in Rheinland-Pfalz die Leistung aus Windenergie bis zum Jahr 2030 verdoppeln wollen, dürfen Windräder künftig näher an die Wohnbebauung heranrücken: bis zu 900 Meter. Daher gibt es mehr mögliche Standorte als zuvor.