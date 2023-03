Neuer Kita-Zweckverband Kein Kinderspiel: Wer bestimmt künftig über die Kitas?

Er steckt noch in den Kinderschuhen, aber bald soll er ihnen entwachsen: Fürs Erste sind wohl Flußbach, Irmenach, Kröv, Lötzbeuren und Traben-Trarbach mit an Bord, wenn am 1. September der neue Kindertagesstätten-Zweckverband der Verbandsgemeinde das Licht der Welt erblickt. In der kommenden Woche fallen dazu nötige Entscheidungen in den Stadt- und Ortsgemeinderäten.