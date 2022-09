Wasser : Wasser: Die Aufgabe der Zukunft

Die Wasserversorgung der Bürger ist eine Daueraufgabe für Kommunen. Momentan laufen am Hochbehälter Thalfang Sanierungsarbeiten. Foto: Strouvelle Christoph

Thalfang Die Grundwasserspiegel sinken, aus den Quellen strömt nicht mehr so viel Wasser wie früher. Die Verbandsgemeindewerke Thalfang arbeiten daran, die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser auf fundierte Beine zu stellen und zu sichern.

Wie steht es mit der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Thalfang? Diese Frage mögen sich einige Bewohner der Mark und der weiteren Dörfer der VG gestellt haben, nachdem Bürgermeisterin Vera Höfner, Peter Piegza, Werkleiter der VG und Markus Rentmeister als Leiter der Wasserversorgung im Thalfanger Amtsblatt vor einigen Wochen zu sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser aufgerufen haben.

Grund sei die niedrigere Quellschüttung im Vergleich zu den Vorjahren, sprich: Es wird aus den Thalfanger Quellen weniger Wasser gefördert als in den Vorjahren. Die Bürger werden aufgerufen, freiwillig auf das Befüllen von Schwimmbecken und Pools zu verzichten und außerdem das Bewässern der Hof- und Gartenflächen sowie das Waschen ihrer PKW mithilfe von Trinkwasser zu unterlassen. Dabei sei auch mit einer Verschärfung der Situation auszugehen. „Jeder Bürger kann mit verantwortungsvollem Handeln einen Teil zu einer gesicherten Trinkwasserversorgung beitragen“, heißt es in dem Aufruf.

Doch ist die Wasserversorgung der Thalfanger Bevölkerung gesichert? „Durch die im Jahr 2022 langanhaltende Trockenheit in unserer Region ist bereits im August mit einer Wasserknappheit zu rechnen. Diese wird in den kommenden Monaten anhalten“, sagt Werkleiter Piegza.

Ende Juli 2022 sei schon teilweise die niedrigste Schüttung aller bisher zu verzeichnenden Messungen erreicht worden. Erst Ende November würden die Quellen wieder mehr Wasser ausstoßen.

Allerdings sei die Wasserversorgung gesichert, auch, wenn die Quellschüttungen so niedrig sind. Denn mittels einer Leitung werde über die Verbandsgemeinde Hermeskeil Wasser aus der Primstalsperre bezogen.

Über diese Leitung können täglich bis zu 700 Kubikmeter bezogen werden. Man wolle die 29 aktuell genutzten Quellen und den Tiefbrunnen in der VG Thalfang nicht zu 100 Prozent ausnutzen.

Die Wasserabgabe über die fünf Aufbereitungsanlagen an die Verbraucher in Thalfang betrage im Schnitt 2700 Kubikmeter täglich, führt Piegza aus. Das macht fast eine Million Kubikmeter jährlich, inklusive des benötigten Wassers der Werke für technische Anlagen, Spülungen der Leitungen und des Bedarfs der Feuerwehr.

Trotz der Versorgung über die Primstalsperre – die Leitung funktioniert übrigens in beide Richtungen, man habe in den vergangenen Jahren auch schon Wasser in die VG Hermeskeil geliefert, sagt Höfner – bleibt die Sicherung der Wasserversorgung der Thalfanger Bevölkerung eine Aufgabe, der sich die VG stellen wird.

Bei der Grundwasserstelle Wittlich wird seit 1957 die Grundwasserneubildung ermittelt, zeigt Piegza auf. Von 2003 bis 2020 ist lediglich in fünf Jahren mehr Wasser Grundwasser gebildet worden als verbraucht wurde. Was auch für die Verbandsgemeinde Thalfang zutrifft und die Verwaltung zwingt, Maßnahmen einzuleiten, die früher nicht notwendig waren. „Man merkt, dass die Witterungsverhältnisse anders sind“, sagt Höfner. In einem ersten Schritt wolle man die Bevölkerung sensibilisieren und auf die Eigenverantwortlichkeit der Thalfanger setzen. „Das ist da, wo wir Einfluss haben: An die Bürger zu appellieren, sorgsam damit umzugehen“, sagt sie.

„Die Sicherstellung von Trinkwasser betrifft nicht nur Thalfang, sondern die ganze Region.“ Deshalb seien Kooperationen wie die Leitung nach Hermeskeil wichtig.

Hinzu komme ein langfristiger Prozess, der sich über viele Jahre hinziehen wird und an dem die Werke bereits arbeiten. „Wir betreiben ein Monitoring der Quellschüttungen und bauen ein Controlling auf“, sagt Piegza. Aufgrund solcher Kennzahlen könne man proaktiv handeln. Rentmeister stellt klar, dass man in der VG Thalfang bisher kein Grundwasser per Pumpen fördere. „Wasser, das austritt, das nutzen wir“, sagt er. Die Quellen würden künftig ganzheitlich betrachtet. Ein Zustandsbericht werde erarbeitet und ein Sanierungskonzept – dort wo notwendig – erstellt.