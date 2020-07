Hochwasser : Neues Konzept für Starkregenvorsorge

Bruch/Dreis/Großlittgen/Landscheid/Osann-Monzel/Platten/Sehlem Die Auftragvergabe für ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land am Mittwoch in Dreis beschlossen.



Von Angelina Burch

Nach den Unwetterereignissen vor zwei Jahren sei das schon ein Thema gewesen, sagt VG-Bürgermeister Dennis Junk. Für das Konzept werden mehrere Pakete entwickelt. Das erste Paket betrifft gebündelt die Ortsgemeinden Bruch, Dreis, Großlittgen, Landscheid, Osann-Monzel, Platten und Sehlem.

Das Angebot der Firma Stra-tec GmbH für das Konzept sei mit rund 98 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot gewesen. Von dem Betrag werden 90 Prozent aus wasserwirtschaftlichen Mitteln gefördert. Die restlichen zehn Prozent werden die Ortsgemeinden übernehmen. Für die sieben Orte, die Teil des ersten Paketes sind, würden jeweils rund 15 000 Euro anfallen.