Corona : VG Wittlich-Land eröffnet zwei neue Testzentren in Klausen und Manderscheid

Teststation in der Eifellandhalle in Landscheid Foto: TV/Stefanie Kohl-Molitor

Landscheid/Manderscheid/Klausen (red) Nachdem das Testzentrum der VG Wittlich-Land in der Eifellandhalle in Landscheid sehr gut angenommen wird und viele Bürger das kostenlose Testangebot nutzen, wird es künftig zwei weitere Corona-Schnelltestzentren geben – in Klausen in der Eberhardsklause und in Manderscheid im Kurhaus.

In Klausen startet der Betrieb bereits am Freitag, 9. April, in Manderscheid am Samstag, 10. April.

Jeder kann sich testen lassen. Darüber hinaus kann die Teststation unabhängig vom Wohnort frei gewählt werden. Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrensablaufs sind zum Termin mitzubringen, ein Ausweisdokument und – sofern vorhanden – die Krankenversicherungskarte. Eine Anmeldung zum Schnelltest ist vorerst nicht erforderlich. Die Ergebnisse lassen sich online abrufen. Wem hierzu die technischen Möglichkeiten fehlen, erhält seine Bescheinigung vor Ort in Papierform.

Die Öffnungszeiten an allen drei Teststationen jeweils Freitag und Samstag von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr.