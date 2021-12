Haushalt 2022 : Feuerwehr, Schulen und die Beseitigung der Flutschäden

Info

Investitionen Dabei stehen 2022 Investitionen in Höhe von mehr als elf Millionen Euro an. Rund 3,5 Millionen Euro werden davon noch für die Beseitigung der Hochwasserschäden und Aufbauarbeiten aufgewendet werden, wobei dazu auch noch weitere Projekte in der Pipeline sind. Einen großer Posten unter den Investitionen bilden zudem die Grundschulen. In die Schulen, die sich in Trägerschaft der Verbandsgemeinde befinden, investiert die Kommune 2022 einschließlich der übertragenen Mittel aus Vorjahren rund 2,9 Millionen Euro. Allein 1,5 Millionen Euro will die Verbandsgemeinde dabei für den Einbau von Lüftungsanlagen in ihren 14 Grundschulen ausgeben, wobei dieser Betrag „nach dem Ergebnis der vorliegenden Kostenberechnungen“ möglicherweise noch höher ausfallen kann. Aber auch für die Digitalisierung der Schulen nimmt die VG Geld in die Hand. Knapp 1,3 Millionen Euro wird die Verbandsgemeinde in die Ausrüstung, die Fahrzeuge und Gerätehäuser ihrer Freiwilligen Feuerwehren stecken. Wie das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Bruch sollen die Gerätehäuser der Wehren in Altrich, Dreis, Manderscheid sowie Osann-Monzel erweitert oder ausfinanziert werden (unsere Zeitung berichtete). In Großlittgen steht gar ein kompletter Neubau an. Die Wehren von Arenrath, Hetzerath, Laufeld und Manderscheid beabsichtigen die Anschaffung neuer Fahrzeuge. Ein Teil dieser Anschaffungskosten soll 2022 mit 150000 Euro zu Buche schlagen. Mit 800.000 Euro wird auch die Sanierung der Leichtathletikanlage des Salmtalstadions unter den Investitionen im Haushaltsjahr 2022 gelistet. Mit dem Bau mehrerer Radwegeverbindungen sowie dem Burgenklettersteig in Manderscheid, der sich noch in der naturschutzfachlichen Prüfung befindet, will die VG zudem mehr als eine Millionen Euro in den Ausbau der touristischen Infra­struktur investieren.