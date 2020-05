Energie : VG Wittlich-Land setzt auf die Kraft der Sonne

INFO

Bereits zum aktuellen Zeitpunkt, so erklärt die Verwaltung, decke die Verbandsgemeinde 75 Prozent ihres Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien. Sobald die sieben Sonnenkraftwerke, die sich derzeit in der konkreten Planung befinden, ans Netz gehen, könnte ein Deckungsanteil von 93 Prozent erreicht werden. Zu den 92 400 Megawattstunden, die bisher erzeugt werden, kämen durch die sieben geplanten Anlagen noch weitere 22 100 Megawattstunden hinzu. Die gesamte Stromerzeugung aus regenerativen Energien in der VG würde dann pro Jahr rund 114 500 Megawattstunden betragen. Der Stromverbrauch in der VG von rund 123 000 Megawattstunden im Jahr könnte mit der Erzeugung in der Zukunft also fast gedeckt werden.