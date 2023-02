Lüftungsanlagen : Kein Geld vom Bund: Kann die Verbandsgemeinde Wittlich-Land das Millionenprojekt alleine stemmen?

Um der Pandemie gegenzuwirken, will die VG Wittlich-Land ihre Grundschulen mit Raumlüftern ausstatten Dabei hat sie sich auf eine Zusage des Bafa über eine hohe Fördersumme verlassen. Doch das Bundesamt hatte sich vertan. Nun wird nach einer finanziell tragbaren Lösung gesucht. Foto: dpa/Jan Woitas

Dreis/Osann-Monzel/Wittlich Auch der Beschwerdebrief an Robert Habeck hat nichts gebracht: Die VG Wittlich-Land erhält vermutlich kein Fördergeld vom Bund, um ihre Grundschulen mit Lüftungsanlagen auszustatten.

Mit 2,5 Millionen Euro wollte der Bund der Verbandsgemeinde (VG) Wittlich-Land finanziell unter die Arme greifen, damit die Kommune ihre 14 Grundschulen Lüftungsanlagen ausstatten kann.

Aufgrund der Coronapandemie sowie großzügiger Förderangebote vom Bund hatte die VG im Jahr 2021 beschlossen, in den Raumluftaustausch ihrer Schulen zu investieren. Die Verwaltung wurde beauftragt, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) entsprechende Fördermittel zu beantragen und die Bundesbehörde willigte ein: Sie wollte die VG Wittlich-Land bei diesem 3,2-Millionen-Euro-Projekt großzügig unterstützen und 80 Prozent der Kosten schultern. Das Bundesamt hatte der Kommune dazu schwarz auf weiß die Bewilligungsbescheide ausgestellt. Doch dann kam alles anders.

Die VG Wittlich-Land soll jetzt leer ausgehen, denn das Bundesamt hatte sich vertan und Fördergeld versprochen, das angeblich bereits zum Zeitpunkt der Bewilligung gar nicht mehr existiert haben soll, wie das Bundesamt im Nachhinein erklärt. Der Fördergeldtopf soll ehemals bereits ausgeschöpft gewesen sein, begründete die Bundesbehörde den eigenen Fehler.

Ein Brief von VG-Bürgermeister Manuel Follmann (CDU) an Bundesminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen), dessen Ministerium dem Bundesamt vorsteht, hatte auch nicht die erwünschte Wirkung. Zum einen, weil der Brief nicht von Habeck persönlich, sondern von einem Behördenmitarbeiter beantwortet wurde und zum anderen, weil das Antwortschreiben keinerlei Neuigkeiten enthielt. Das Bafa blieb bei seiner ablehnenden Haltung.

VG Wittlich-Land gegen Bafa: Klage oder Vergleich?

Demnach müsste die Verbandsgemeinde die Lüftungsanlagen nun aus eigener Tasche zahlen. Aber ist die Kommune finanziell dazu in der Lage? Diese Frage diskutierte vergangene Woche der Haupt- und Finanzausschuss. Die Kommune, die für die technischen Anlagen bereits Planungsaufträge an Ingenieure und in einem Fall bereits Lüftungsanlagen bestellt hat, ist nun um Schadensbegrenzung bemüht. Sie will das Geld, das sie bereits in das Projekt investiert hat, nicht verlieren: Bislang sind bereits Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro entstanden. Im Fall, dass die Kommune die Lüftungsanlagen nicht aus eigener Tasche finanzieren kann und das gesamte Projekt „in die Tonne getreten“ werden müsste, wären diese 400.000 Euro zum Fenster rausgeworfen. Doch so weit soll es nicht kommen.

Wie VG-Bürgermeister Follmann im Haupt- und Finanzausschuss erklärte, habe die Verwaltung die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Man versuche nun, mit dem Bundesamt einen Vergleich zu erzielen, um so zumindest eine Teilzahlung des versprochenen Fördergeldes zu erreichen. Die Kommune erwägt zudem, beim Verwaltungsgericht Klage einzureichen, um die Auszahlung der Förderung auf dem Rechtsweg zu erstreiten.

Denn wie in der Debatte im Haupt- und Finanzausschuss von vielen Rednern zu hören war, kann sich die Verbandsgemeinde die Ausstattung all ihrer Grundschulen mit Lüftungsanlagen ohne Fördergeld nicht leisten. Man habe sich ehemals von dem in Aussicht gestellten Fördergeld blenden lassen und sei das Großprojekt ohne Fördergeld erst gar nicht angegangen, war man sich im Ausschuss im einig. Wenn das Bundesamt auf die Vergleichslösung einginge und zumindest Fördergeld für die bereits entstandenen Kosten freigeben würde, käme die Verbandsgemeinde wohl mit einem blauen Auge davon.

Was der nächste Schritt für die VG ist