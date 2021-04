Bildung : Angebot an Online-Kursen erweitert

Bernkastel-Kues Durch die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen sind die Volkshochschulen und andere Träger von außerschulichen Bildungsmaßnahmen derzeit für den öffentlichen Betrieb geschlossen und es können keine Präsenzkurse und -veranstaltungen stattfinden.

Dennoch möchten die Volkshochschule Bernkastel-Kues und die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte weiterhin ihrem Bildungsauftrag nachkommen und das Lernen ermöglichen. Daher haben beide Institutionen einige Kurse auf Online-Unterricht umgestellt und die Angebote im Bereich der Online-Kurse ausgeweitet. So finden mittlerweile unter Leitung der Volkshochschule Deutsch-, ein Spanisch-Anfängerkurs sowie zwei Kurse für Englische Konversation als auch ein Kurs „Französische Literatur“ online statt. Die Literatur- und Philosophiekurse der Kueser Akademie zu Homers Odyssee, Nikolaus von Kues, Aristoteles und Marsilius von Padua erfreuen sich großer Beliebtheit. Alle Online-Kurse laufen mit der Option, so schnell wie möglich nach Öffnung des öffentlichen Lebens wieder in gewohnter Form ablaufen zu können. Sie sollen dann eventuell als Hybrid- (Unterricht kann sowohl in Präsenz als auch von zu Hause online aus besucht werden) oder Blended Learning-Veranstaltung (Präsenz- und Onlinephasen werden miteinander kombiniert) durchgeführt werden.