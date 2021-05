Bildung : Noch freie Plätze im Deutschkurs

Bernkastel-Kues Die Volkshochschule Bernkastel-Kues plant Ende Mai einen kostenlosen Deutschkurs für Migranten (Niveau B2). Dieser Kurs soll als Blended Learning-Kurs laufen, das heißt, es wird Unterrichtseinheiten in Präsenz geben und an anderen Tagen wird der Unterricht online stattfinden.

Für diesen Kurs sind noch Plätze frei. Referent ist Sebastian Both, Start ist am Montag, 31. Mai, (Präsenz: Dienstag, 11 bis 16.15 Uhr, Mittwoch, 8 bis 12.30 Uhr in den Räumen der VHS Gestade 6, 2. Obergeschoss; Online/Skype: Montag, Donnerstag und Freitag jeweils 9 bis 12 Uhr).